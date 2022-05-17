Eşini rahatsız etmekle suçlayıp, iş yerinde vurdu - Haberler

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, A.B. (49) eşini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.G.'yi (30) iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği iddiasıyla aynı mahallede oturan M.G.'nin işlettiği beyaz eşya mağazasına gitti. A.B., M.G.'nin elinden telefonunu alarak eşiyle mesajlaşıp mesajlaşmadığına baktı. Bu sırada yaşanan tartışma üzerine A.B. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak M.G.'ye ateş etti. Kurşun M.G.'nin çenesini sıyırıp duvara saplanırken, A.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. Polis, A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.