Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' yazan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında iddianame tamamlanırken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, geçimsizlik yaşadığı, 2 çocuğunun babası, 17 yıllık eşi Gencay Korur'u 1 yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, geçen yıl 9 Ağustos'ta, boşanma davaları süren eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeği ile eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' yazıp, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, polis ekiplerince İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin de Korur, "Dosya içeriğindeki bütün paylaşımları ben yaptım. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.