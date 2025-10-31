Haberler

Eşini Öldüren Sanık Akli Dengenin Yerinde Olmadığı Gerekçesiyle Yeniden Hastaneye Yatırıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eşini kasten öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Aydoğdu, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye olduktan sonra yeniden hastaneye yatırıldı. Geçmişteki olayda Aydoğdu, eşi Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürmüş ve tedavi süreçleri geçirmiştir.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye olan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Mustafa Aydoğdu, itiraz üzerine yeniden hastaneye yatırıldı.

Satılar Mahallesi'nde 31 Ağustos 2022'de eşi Necla Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık, bu yıl şubat ayında akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye edilip hastanede tedavi altına alındı.

Aydoğdu, yaklaşık 9 aylık tedavisinin ardından 10 Ekim'de taburcu oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir 1. İnfaz Hakimliğine itirazı üzerine sanığın yeniden İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi olmasına karar verildi.

Koçarlı ilçesindeki evinden gözaltına alınan Aydoğdu, hastaneye götürüldü.

Olay

Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 31 Ağustos 2022'de 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Mustafa Aydoğdu (32) ile eşi Necla Aydoğdu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Aydoğdu, eşini bıçaklayarak öldürmüştü.

Aydoğdu, hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılmış, yargılama sonucu akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen sanık hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
