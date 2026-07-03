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Arnavutköy'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi, evi ateşe verdi; KADES sayesinde kurtuldu

Arnavutköy'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi, evi ateşe verdi; KADES sayesinde kurtuldu
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Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Kadın KADES ile yardım çağrısı yaparak kurtarıldı, şüpheli gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan giren Enes A., evi ateşe verdi. Evde mahsur kalan Güllü A., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulundu. Dumandan etkilenen kadın, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken Enes A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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