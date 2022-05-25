Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haberler

ANKARA'da, tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz (38) hakkında savcı, mütalaasını açıklayıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İnşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, geçen yıl 6 Mart'ta, Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'ndeki evinde, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Korkmaz hakkında, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Zeynel Abidin Korkmaz'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.