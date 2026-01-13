Haberler

Kayseri'de eşini bıçakla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşini bıçakla öldüren T.A., mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın arka planında ailevi sorunlar ve bir intihar vakasının etkili olduğu belirtildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşini bıçakla öldüren koca, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık T.A. (64) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Takdir mahkemenin, size bırakıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.A'ya "eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, daha sonra ağır tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Sarız ilçesi İmirzaağa Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi N.A'yı (60) bıçakla öldüren T.A. tutuklanmıştı.

T.A. ifadesinde, olaydan kısa süre önce oğlunun intihar ettiğini, bu nedenle karısının kendisini suçlayarak sürekli tartıştığını, olayın da bu nedenle meydana geldiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
