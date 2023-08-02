Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu

BURDUR - Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini başkasıyla görünce sinirlenen şahıs eşinin yanındaki adama saldırdı.Panikleyen şöför gaza basınca 3 otomobil birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkez Halk Pazarı caddesinde 15 DJ 294 plakalı otomobilin sahibi Mustafa K. çalışır vaziyetteki otomobilin içindeyken iddiaya göre kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğradı. O esnada panikle otomobilin gaz pedalına basan 15 DJ 294 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa K. ilk olarak önde park halinde bulunan Mustafa Y.'ye ait 15 DB 696 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkan Mustafa K. yönetimindeki 15 DB 696 plakalı otomobil daha sonra karşıdan gelen seyir halindeki Cayit A. idaresindeki 15 DF 015 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mustafa K. saldırıya uğradığını ve kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği kız arkadaşının boşanma aşamasındaki kocasından şikayetçi oldu.