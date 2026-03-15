İzmir'de balkondan düşen kadını aşağı ittiği iddia edilen eşi ve arkadaşı yakalandı

İzmir'de balkondan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi eşi Okan G. ve arkadaşı A.G.'nin aşağı ittiği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve iki şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

Ömrü boyunca unutamayacağı bir an yaşadı
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Zuhal Topal için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Tepki yağıyor
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
Benfica son nefeste kazandı

Yine dört ayak üstüne düştü!