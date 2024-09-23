Eşini 27 Bıçak Darbesiyle Yaralayan Sanık Mahkemeye Çıktı

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 10 yıldır evli olduğu iki çocuğunun annesi eşi Sinem Dönmez'i 27 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Enver Dönmez, hakim karşısına çıktarıldı. Dönmez, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, kıskançlık sonucu eşini bıçakladığını söyledi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Sinem Dönmez, "Ben öldürülen kadınların sesi olmak istiyorum" dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Enver Dönmez, 10 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Sinem Dönmez'i mayıs ayında 27 yerinden bıçakladı. Sinem Dönmez'in çığlıkları üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açarak durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enver Dönmez ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 kez ameliyat edilen Dönmez, yeniden hayata tutundu.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Dönmez hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanık Enver Dönmez, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, kıskançlık amacıyla Sinem Dönmez'i bıçakladığını söyledi. Sinem Dönmez de sanıktan şikayetçi olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksik kalan delillerin toplanması, tutuklu Enver Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2024 tarihine erteledi.

"Ben öldürülen kadınların sesi olmak istiyorum"

Sinem Dönmez, duruşma çıkışı açıklama yaptı. Dönmez, "Bu dava sadece benim davam değil, öldürülen tüm kadınların davasıdır. Ben öldürülen kadınların sesi olmak istiyorum. Onlar öldürüldükleri için seslerini duyuramadılar. Kendilerini savunma hakları ellerinden alındı. Kadın oldukları için iftiralara maruz kaldılar, şu an ben de bu iftiralara maruz kalıyorum. Caydırıcı cezanın verilmesini istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatlarından Mehtap Sert ise Sinem Dönmez'i 27 yerinden bıçaklayan eşin kamu görevlisi olmasına dikkati çekti. Altınöz, "İlk duruşmada sanık dinlendi. Alıştığımız bir savunmayla karşılaştık. Savunmasında 'seviyordum, kıskançlık yaptım' diyerek aslında hiçbir gerçekliğe dayanmayan şeyler söyledi. Duruşma 10 Ocak 2024'e ertelendi. Bu yargılamada kamu gücünün verdiği güçle bir suç işlenmiş ve kadının canına kasdedilmeye çalışılmıştır. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir kadın yaşamından koparılmaya çalışıldı. Bu kadın çocuğunun gözü önünde katledilmeye çalışıldı. Kadına vurulan her darbe yaşamına bir darbedir. Kadınlar yaşamın temelidir. Yaşamın devamlılığı için biz bu davanın takipçisiyiz.