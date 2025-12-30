Haberler

Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kadın için 24 yıla kadar hapis istemi

Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kadın için 24 yıla kadar hapis istemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da, eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş için savcı, 18 ile 24 yıl arasında hapis cezası talep etti. Duruşmada 'haksız tahrik indirimi' uygulanması gerektiği belirtildi.

KONYA'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36), çıkan tartışmada 18'i öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesi ile öldüren Şerife Çeliktaş (36) için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 23 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı 25 yerinden bıçakladı. Ömer Çeliktaş, kanlar içinde yere yığıldı. Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şerife Çeliktaş, tutuklandı.

SAVCI: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılan Çeliktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çeliktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan arıza nedeniyle duruşmaya katılamazken, taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı yaptığını belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı