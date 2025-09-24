Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı

Muş'ta 3 ay önce eşine şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaşan R.K. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklandı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi. R.K., kendisini aldattığı iddiasıyla eşini darbetti. R.K. daha sonra eşinin aldatmayı itiraf ettiği anları, kayınpederine göndermek için cep telefonuyla kaydetti. Eşini darbetmek suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, uzaklaştırma kararı verildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE

R.K., 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük tepki çeken paylaşımın ardından R.K., geldiği Mersin'in Toroslar ilçesinde gözaltına alındı. Kadının sığınma evinde olduğu belirtilirken, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.K. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklandı.