Esila Ayık'ın Sağlık Durumu İyi, Cezaevi Yönetiminden Açıklama

(İSTANBUL) - Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğunu bildirdi.

Eski CHP milletvekili avukat Suzan Şahin, kronik kalp rahatsızlığı ve böbrek hastası Esila Ayık'ın bugün bilincini kaybedip hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medya üzerinden 27 Nisan tarihinde 'Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı' başlıklı paylaşımlar yapılmıştır.

Tutuklu Esila Ayık iddia edildiği şekilde herhangi bir sağlık problemi yaşamamış ve sağlık durumu iyi olup halen ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Bu tür asılsız haberlerin, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklama yapılmış, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi çerçevesinde yasal gereğine tevessül edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."