ESİAD ve Kavram Meslek Yüksekokulu İş Birliği Protokolünü Yeniledi

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ile Kavram Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü yenilendi.

Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, ESİAD'da düzenlenen imza töreninde, öğrencileri, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçladıklarını söyledi.

ESİAD ile ikinci kez iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Küçükaltan, dernek üyesi kuruluşlarda öğrencilerine staj imkanı başta olmak üzere yeni yollar açmayı hedeflediklerini kaydetti.

İş dünyasının istihdamda önemli rol oynadığına işaret eden Küçükaltan, "Yüksekokulumuzdaki programları sektörlerin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre belirlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ise eğitim dünyası ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Daha önce imzaladıkları protokolü yenilediklerini aktaran Zorlu, "İş birliğimizin bir ayağını yüksekokul öğrencilerine staj imkanı sağlamak diğer ayağını ise mesleki eğitimin sanayi ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmek oluşturuyor." diye konuştu.

Zorlu, ilk dönem iş birliği protokolü kapsamında bilgisayar programcılığı, dış ticaret, lojistik ve makine programlarında iş dünyasının beklentilerini karşılamak amacıyla müfredat geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.