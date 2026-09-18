Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bir kişiyi ipe asılı halde, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı