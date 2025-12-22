Manisa'da eşini öldürdü, İran kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eşi Rukiye Yanar'ı (43) tabanca ile öldüren Adem Yanar (46), İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalanıp, gözaltında alındı. Cinayeti itiraf eden Adem Yanar'ın gösterdiği adreste eşenin cansız bedeni bulundu.

Olay, 20 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Saruhanlı ilçesinde oturan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.

AĞRI'DA YAKALANDI, İTİRAFININ ARDINDAN EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu'da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.