Manisa'da eşini öldürdü, İran kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Rukiye Yanar'ı tabanca ile öldüren Adem Yanar, İran'a kaçmaya çalışırken Ağrı'da yakalandı. Cinayeti itiraf eden Yanar, eşinin cesedinin bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Olay, 20 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Saruhanlı ilçesinde oturan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.

AĞRI'DA YAKALANDI, İTİRAFININ ARDINDAN EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu'da Ova mevkisine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
