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Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli, ormanda yakalandı

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Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli, ormanda yakalandı
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CENAZELER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİKorkuteli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Sefer Coşkun tarafından öldürülen Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile ve babası Ahmet Engel, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlandı.

CENAZELER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Sefer Coşkun tarafından öldürülen Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile ve babası Ahmet Engel, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlandı. Aile yakınlarının Kurşunlu Mezarlığı morgundan aldığı cenazeler, konvoyla mahalle mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazı sırasında helallik istendiğinde, yakınları gözyaşı döktü. Cenazeye katılanlar birbirlerine sarılıp ağladı, bazıları ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeler, yan yana toprağa verildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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