Esenyurt'taki Termal Kür ve Tedavi Merkezi Yeniden Açılıyor

Esenyurt'ta bulunan Termal Kür ve Tedavi Merkezi yarından itibaren yeniden hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerinin yıllardır beklediği Atatürk Mahallesi'ndeki tesis 6 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açıyor.

Tadilat gerekçesiyle daha önce kapatılan tesis, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un göreve gelmesiyle yeniden gündeme alındı.

Kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından tesis çok daha modern ve donanımlı bir yapıya kavuştu.

Tesiste, sauna, tuz odası, termal havuzlar ve yenilenen havalandırma sistemleriyle şifa arayanlara sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunuluyor.

Tesise eklenen spor salonu ise sağlıklı yaşamı hayatının merkezine almak isteyenler için büyük imkan sağlıyor.

Yenileme çalışmalarında tesisi kullanmak isteyen çocuklu aileler de unutulmadı. Termal içerisine kurulan çocuk oyun alanı, öğretmen gözetiminde hizmet verecek şekilde planlandı.

Böylece ebeveynler gönül rahatlığıyla termal tesis hizmetlerinden yararlanabilecek.

Tesis yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.