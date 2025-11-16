Haberler

Esenyurt'taki Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi, ara tatilde ilçedeki eğitim kurumlarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları ile 5 okulu yeniledi. Başkan Vekili Can Aksoy'un koordinasyonunda yapılan tadilat ve boya işlemleri ile öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alması hedeflendi.

Esenyurt Belediyesi, ara tatilde ilçedeki eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ara tatil sürecinde boya ve tadilat çalışmalarıyla 5 okul baştan sona yenilendi.

Öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi için yürütülen çalışmalarla boya, badana, tamirat ve diğer teknik işlemler ekiplerce yapıldı.

Başkan Vekili Can Aksoy'un koordinasyonunda yürütülen projeyle, ilçedeki okulların fiziki koşulları iyileştirildi. Böylece hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha uygun ve verimli bir eğitim ortamına kavuşması hedeflendi.

"Bir hafta gibi kısa bir sürede iç cephe boyası tamamlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Yeşil İlkokulu Müdürü Mustafa Tolga Pişken, belediyenin okulun iç cephesini boyattığını belirtti.

Çalışmanın ardından okulun çok güzel olduğunu aktaran Pişken, "Bir hafta gibi kısa bir sürede iç cephe boyası tamamlandı. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a okulumuza yaptığı yatırımlar ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fikriye Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli teknik memur Vacip Keskin, okulun uzun zamandır bakımda olmadığını kaydetti.

Çalışmadan dolayı belediyeye teşekkür eden Bilgincan, "Özveriyle çalıştılar. Sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar, makine bölümlerimiz hepsi tamamlandı. Sınıfların iç tadilatları da yapıldı. Sayın Belediye Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
