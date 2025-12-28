Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e çıktı
İstanbul Esenyurt'ta bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada yaralanan 6 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, servis midibüsünün Nazım Hikmet Bulvarı'nda yol kenarına devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde seyir halindeki servis midibüsü, yağıştan dolayı yol kenarındaki boş araziye devrilmişti.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.