Esenyurt'taki arazide oluşan çukur, zemindeki taşıma gücü kaybından kaynaklanmış olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, Esenyurt'taki arazide göçme sonucu oluşan çukurun Konya'daki obruklardan farklı değerlendirilmesi gerektiğini, olayın zemindeki taşıma gücü kaybından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ündül, AA muhabirine Esenyurt'taki boş arazide göçme sonucu oluşan çukura park halindeki otomobilin düştüğü olayı değerlendirdi.

Çukurun oluştuğu alanın yer yer "kil taşı-şeyl ardalanması", "kum taşı", "silt taşı" ve ince kömür seviyeleri içeren "Gürpınar formasyonu" olarak adlandırılan birimin sınırında görüldüğünü belirten Ündül, "Bölgedeki inşaat ve kazı gibi unsurlar sebebiyle oluşturulan dolgu malzemesi içinde derenin kotundan, çevreden ve atık su yapılarından sızan suların bu dolgu malzemesinde 'borulanma' yapması, ortamdaki dolgu ve varsa alüvyon malzemesini yumuşatarak taşıma gücünü düşürmesi neticesinde alt tarafı boşalttığını görüyoruz. Böylece yeryüzünde de obruk benzeri geometrilere sahip yapıları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Görüntünün teknik olarak Konya'daki obruklara benzese de ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ündül, buradaki durumun yersel olduğunu dile getirdi.

Ündül, Konya'daki obrukların kireç taşı içinde gelişen yer altı suyu çekimine bağlı yapılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada büyük ihtimalle dolgu malzemesinde taşıma gücü kaybı olmuş. Konya'daki olgular, benzer jeolojik yapı ve yer altı suyu koşullarında geniş alanlarda tekrarlanabilir. Teknik olarak benzese de ayrı değerlendirilmeli. Buradaki durum nispeten yersel olsa da çevre binaların güvenliği açısından emin olmak için binalara ait zemin etüt raporları incelenmelidir. Bina temelleri, muhtemelen bu dolgu ve alüvyona oturmuyordur ancak yine de tetkik edilmeli."

Ne olmuştu?

Esenyurt'taki Battalgazi Mahallesi'nde, Haramidere Deresi'nin yanındaki araçların park edildiği boş arazide henüz bilinmeyen nedenle göçük olmuş, alanda park halindeki otomobil oluşan çukura düşmüştü.

Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler, inceleme yapmıştı.

Otomobilin göçükle oluşan çukura düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.