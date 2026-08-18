Haberler

Esenyurt'ta Sokak Ortasında Vahşet: 2 Kişi Dakikalarca Darbetti

Esenyurt'ta Sokak Ortasında Vahşet: 2 Kişi Dakikalarca Darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından 2 kişi, yol ortasında bir kişiyi dakikalarca tekme tokat darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta 2 kişi tartıştıkları kişiyi yol ortasında dakikalarca tekme tokat darbetti. Kavgayı gören çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Yardım çığlıkları atan kişinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında yaşanan tartışmanın ardından 2 kişi, yol ortasında bir kişiye saldırdı. Yerde çığlıklar atarak çevreden yardım isteyen genç, dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildi. Çevredekiler yerdeki kişiyi darbeden 2 şüpheliyi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yerde yatan kişinin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Giresun'da sel felaketi: Kayıp genç bulundu, dayısı aranıyor

Selde kaybolan Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Aydın'da trafik ışıklarında satış yapan yaşlı kadın kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın'da yaşlı kadın ekmek parası kazanmak isterken canından oldu
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı

Şeytanın aklına gelmeyecek zula! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamış
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı