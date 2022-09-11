Yasak aşk ve şantaj! Bütün ailenin sokağa döküldüğü kavgada silahlar konuştu

Esenyurt'ta Recep A., amcasının eşiyle yasak ilişki yaşayan kuzeni Adem A.'ya şantaj yaptı. Adem A.'dan önce 10 bin TL alan Recep A., daha fazlasını isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Diğer aile üyelerinin de durumu öğrenip "namus meselesi" diyerek çıkarttığı kavgada silahlar patladı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i serbest bırakıldı.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde kavga çıktığı ihbarı yapıldı. Aynı aileden 5 kişinin karıştığı kavgada, kurusıkı tabancayla ateş edildiği öğrenildi. Tarafları ayırmak için 2 çevik kuvvet timi ve bir polis ekibi sevk edildi.

YENGESİYLE YASAK AŞK YAŞAYAN KUZENİNE ŞANTAJ YAPMIŞ

Gözaltına alınan 6 kişiden Hasan A., adliyeye sevk edilirken, 5'i serbest bırakıldı. Karakolda alınan ifadelerde, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı.

"NAMUS MESELESİ" DİYEREK KAVGA ÇIKARDILAR

Recep A. yasak ilişkiyi abisi Hasan A.'ya anlattı. Ruhsatsız tabancası ve satırla Adem A.'nın evinin bulunduğu sokağa gelen Hasan A., 'namus meselesi' diye bağırdı. Bu sırada oğlu Dursun A. ile birlikte sokağa inen Adem A., Hasan A.'yı darbetti. Abisine saldırıldığını öğrenen Recep A. da kurusıkı tabancayla ateş ederek kavgaya dahil oldu.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden, 5'i serbest kalırken, Hasan A. adliyeye sevk edildi. Taraflardan ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.