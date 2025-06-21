Esenyurt'ta Yangın: 14 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Esenyurt'ta Yangın: 14 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda 1 kişi hastaneye kaldırıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESENYURT'ta, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi itfaiye ekipleri tarafında kurtarılırken, 1'i ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2263.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sararken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen ekipler alev alev yanan daireye müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, merdiven ile kurtarılan 14 kişiden 13'ü ambulansta ayakta tedavi edildi, 1'i ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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