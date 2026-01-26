Haberler

Esenyurt'ta TIR'da 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta TIR'da 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta yapılan operasyonda lastiğin jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli olduğu gerçekleştirilen TIR'da arama yapıldı. Aramalarda lastiğin jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'da arama yapıldı. Aramalarda araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TIR'da bulunan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı