Esenyurt'ta TIR'da 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta yapılan operasyonda lastiğin jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli olduğu gerçekleştirilen TIR'da arama yapıldı. Aramalarda lastiğin jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'da arama yapıldı. Aramalarda araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
TIR'da bulunan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.