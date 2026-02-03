Haberler

Esenyurt'ta 154 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı ve 154 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta belirlenen bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 154 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. 2 Şubat Pazartesi günü yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste ve 2 araçta yapılan aramalarda ise 144 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 150 gram kristal metamfetamin olmak üzere toplam 154 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
