Korsan taksi saldırısında polis memuru şehit oldu

(İSTANBUL) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korsan taksicilik yaptığı belirlenen aracın sürücüsü Ekrem A.'nın silahlı saldırısında ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Ekrem A. da hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen araca işlem yaptı.

İşlemin ardından aracın sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Ekrem A. ise saldırının ardından yanında bulunan silahla intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Topatan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ekrem A. da yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA