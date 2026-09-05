Haberler

Korsan taksi saldırısında polis memuru şehit oldu

Korsan taksi saldırısında polis memuru şehit oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında korsan taksi sürücüsü Ekrem A.'nın silahlı saldırısında polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırgan da olay sonrası intihar girişiminde hayatını kaybetti.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korsan taksicilik yaptığı belirlenen aracın sürücüsü Ekrem A.'nın silahlı saldırısında ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Ekrem A. da hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen araca işlem yaptı.

İşlemin ardından aracın sürücüsü Ekrem A., polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Ekrem A. ise saldırının ardından yanında bulunan silahla intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Topatan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ekrem A. da yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

286 gün sonra karaya ayak basan ABD askerleri soluğu orada aldı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Yalanı ortaya çıktı