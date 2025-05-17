Esenyurt'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza Kesildi

Esenyurt'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir sürücü, trafik akışını engellediği ve sosyal medyada tartışma görüntüleri paylaştığı için 2 bin 979 lira ceza aldı. Sürücü, ilgili kanun maddesi uyarınca polis merkezine teslim edildi.

Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 2 bin 979 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta Esenyurt D-100 kara yolundaki alışveriş merkezi önünde bir otomobil sürücüsünün, trafik akışını engelleyip başka sürücüyle tartışması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü V.K. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, aynı kanunun "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.