Esenyurt'ta bir aracın bariyere çarparak devrilmesi kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir hafif ticari aracın beton bariyere çarpması sonucu devrilmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada sürücü yaralanmadan kurtulurken, trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Esenyurt'ta hafif ticari aracın beton bariyere çarparak devrimesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Saadetdere mevkisinde ilerleyen hafif ticari araç yan yolla ana yolu birbirinden ayıran beton bariyere çarptı.

Araç çarpmanın etkisiyle devrilerken, yan yola düşen beton bariyere de başka bir araç çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü o sırada başka bir kaza için olay yerinde olan trafik polislerince araçtan çıkarıldı. Sürücünün kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Aracın devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın beton bariyere çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
