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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün telefonunu gasbeden taksiciye 270 bin lira ceza

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün telefonunu gasbeden taksiciye 270 bin lira ceza
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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün yolunu kesip cep telefonunu zorla alan taksi şoförü gözaltına alındı. Sürücü belgesine 60 gün el konulan taksiciye 270 bin TL ceza kesildi, aracı 120 gün trafikten menedildi.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün yolunu kesip elindeki cep telefonunu alarak kaçan taksi şoförü gözaltına alındı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan taksiciye 270 bin lira idari para cezası verilirken, aracı da 120 gün trafikten menedildi.

Olay, 7 Temmuz sabahı Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VZ 0394 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan D.Ç., 34 TBH 79 plakalı taksinin şoförü İbrahim Halil R. B. tarafından trafikte sıkıştırıldı. Taksi şoförü, daha sonra otomobilin önünü kesip aracından indi ve sürücü D.Ç. ile tartışmaya başladı. Sürücü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Bu sırada öfkelenen taksi şoförü, D.Ç.'nin elindeki cep telefonunu zorla alarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca taksinin peşinden giden D.Ç., sürücüyü durdurarak telefonunu geri almayı başardı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Olayın ardından cep telefonu görüntüleriyle birlikte polis merkezine giden D.Ç., taksi şoföründen şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, yapılan plaka sorgulamasından taksi şoförünün İbrahim Halil R. B. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede İbrahim Halil R. B.'nin, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

270 BİN LİRA CEZA VE MEN

Emniyetteki işlemlerinin ardından taksi şoförü adliyeye sevk edildi. Mahkemece 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'mala zarar verme', 'kapkaç' ve 'taksirle yaralama' suçlarından işlem yapılan taksi şoförünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el koydu ve şoföre 270 bin lira idari para cezası verdi. Ayrıca taksi 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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