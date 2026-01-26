Haberler

Esenyurt'ta Parkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü 2 Yaralı

Güncelleme:
Esenyurt'ta daha önce husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz Devrim Akpehlivan hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Devrim Akpehlivan (30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ayaz M. yanında bulunan silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz Devrim Akpehlivan'a, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan Ayaz M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz Devrim Akpehlivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen Ayaz M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
