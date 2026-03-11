Haberler

Esenyurt'ta Şerit İhlali Yapan Sürücü Motokurye ile Kavga Etti

Güncelleme:
Esenyurt'ta şerit ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran motokurye ile tartışarak kask kamerasının açılmasına tepki gösterdi. Kavga sırasında sürücü, motokuryenin üzerine sopa ile yürüdü. Olayın detayları kask kamerasında kaydedildi.

ESENYURT'ta şerit ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü, kendisini uyaran motokurye ile tartıştı. Kavganın büyümesinden sonra motokuryenin kask kamerası açmasına tepki gösteren sürücü, cezayı da duyunca sopa ile motokuryenin üzerine yürüdü. Kavga anları kask kamerasına yansıdı.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki motokurye, şerit ihlali yaparak üzerine doğru gelen 34 NJG 249 plakalı otomobil sürücüsünü korna çalarak uyardı. Bunun üzerine otomobilden inen sürücü, motokurye ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine kask kamerasını açan motokurye, "Kask kamerasını açıyorum. 180 bin lira cezayı ödersin" dedi. Bu sözleri duyan otomobil sürücüsü, sopayla motokuryenin üzerine yürüdü.

'ARA FATİH AĞABEYİ, İŞLEME SOKSUNLAR BUNU'

Sinirlenen otomobil sürücüsünü çevredekiler güçlükle durdurdu. Yanındaki kadına telefonu otomobilden getirmesini isteyen sürücü, "Şunun plakası al. Telefonu getir buraya.. Şu plakayı çek. Bana gel gel yapıyorsun değil mi? Ara Fatih ağabeyi. İşleme soksunlar bunu. Sen bana hareket mi yapıyorsun. Sen başını belaya soktun. Sen bilirsin. Bana gel gel yapıyorsun" dedi. Yaşanan kavga kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

