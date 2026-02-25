Haberler

Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda, silahla vurulmuş halde iki kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
