Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama

Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel