Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından, dairede bulunan iki kişi binadan çıkarak kayıplara karıştı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel