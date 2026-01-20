Haberler

Esenyurt'ta Park Edilen Motosiklet Çalındı

Esenyurt'ta Park Edilen Motosiklet Çalındı
Güncelleme:
Esenyurt'ta park halindeki bir motosiklet iki şüpheli tarafından çalındı. Olay, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

ESENYURT'ta bir evin önüne park edilen motosiklet iki şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Esenyurt Yenikent Mahallesi 661 Sokak'ta geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yaşandı. 2 kişi gece saatlerinde park halindeki bir motosiklete yaklaştı. Şüpheliler motosikleti kısa süre içinde çalıştırıp iterek olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin sahibi sabah uyandığında aracını park ettiği yerde göremeyince yandaki binanın güvenlik kamera görüntülerini izledi. Adam, motosikletinin çalındığı anların görüntüsünü alarak polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
