Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta iş yeri kurşunladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Polisin bilgisine başvurduğu iş yeri sahibi, şüpheli M.E. tarafından daha önce tehdit edildiğini ve aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada olayı M.E. ile beraberindeki oğulları Ö.M ve S.A.E'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.