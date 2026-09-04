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Korsan Taksi Denetiminde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Korsan Taksi Denetiminde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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ESENYURT’ta denetim yapan sivil trafik polislerinin durdurduğu korsan taksici E.A., hakkında işlem yapılmasının ardından trafik polisi M.A.T.’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi.

ESENYURT'ta denetim yapan sivil trafik polislerinin durdurduğu korsan taksici E.A., hakkında işlem yapılmasının ardından trafik polisi M.A.T.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi. Emekli başpolis olduğu öğrenilen E.A. ile trafik polisi M.A.T. ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen E.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. E.A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine E.A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi M.A.T.'ye ateş etti. Sırtından vurulan M.A.T. ağır yaralanırken, E.A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan E.A. ile polis memuru M.A.T., Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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