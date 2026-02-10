Haberler

Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyon korkulukları aşarak başka bir aracın üzerine düştü

Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyon korkulukları aşarak başka bir aracın üzerine düştü
Güncelleme:
Esenyurt'ta park halindeki bir kamyon, yokuş aşağı kayarak yol kenarındaki korkulukları aşarak bir başka araca düştü. Olayda yaralanan olmadı ancak araçlarda hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon yol kenarındaki korkulukları aşarak park halindeki aracın üzerine düştü.

Piri Reis Mahallesi 2269 Sokak'ta park halinde bulunan 65 HA 205 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki korkulukları aşarak, Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliğinin bahçesinde park halinde bulunan belediyeye ait kamyonetin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kamyon olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
