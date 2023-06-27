Esenyurt'ta Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta bir kiracısını kira meselesi yüzünden tartıştığı sırada tabancayla vurarak öldüren Abdullah E. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Esenyurt'ta 20 Haziran saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu (30) 'nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

EV SAHİBİNİN OĞLU YAKALANDI

ŞÜPHELİ "BENİ DÖVMEYE KALKTI"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu'yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Abdullah E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.