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Esenyurt'ta İzinsiz Gösteri Yapan Grup Gözaltına Alındı

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Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararıyla ilgili Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, gösteri ve açıklama yapmak istedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayan grubu meydandan uzaklaştırmaya çalışırken mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

Bazı göstericiler ara sokaklara kaçtı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Bu arada, ara sokaklara giren bazı göstericiler, balkonunda üç hilalli bayrak olan bir binayı taşladı. Saldırıda binanın bazı camları kırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Abdullah Zeydan DEM Parti Esenyurt Van Güvenlik Politika Güncel Haberler

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