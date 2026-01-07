Haberler

Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
