Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı
Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtıkları güzergahı belirledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polisler, şüphelilerin kaçtıkları güzergahı araştırdı.
Plakaları bantla gizlenen araç tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, daha sonra operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz