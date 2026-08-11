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Esenyurt'ta İnşaat İşçisi Dengesini Kaybedip Düştü

Esenyurt'ta İnşaat İşçisi Dengesini Kaybedip Düştü
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Esenyurt'ta 9 katlı bir inşaatta çalışan Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ESENYURT'ta 9 katlı inşaatta çalışan Mustafa Coşkun (39) dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı inşaatta çalışan Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçi Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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