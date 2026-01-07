Esenyurt'ta İnşaat Şantiyesindeki İşçi Konteynerlerinde Yangın Çıktı

(İSTANBUL) Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde bulunan işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 1648'inci Sokak'ta çıkan yangın Orhangazi Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde çıktı.

Saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1648'inci Sokak'ta yer alan şantiyedeki işçi konteynerlerinde çıkan yangın, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına toplam 25 araç ve 88 personelin müdahale ettiği bildirildi.Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.