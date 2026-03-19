Esenyurt'ta bayramlık çikolata ve kıyafet çalan şüpheliler kamerada

ESENYURT'ta bir iş yerinden çikolata, diğerinden bayramlık kıyafetler çalındı. Yaklaşık 20 bin liralık ürünleri çalan iki şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlıklar, Saadetdere Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki iki iş yerinde kısa aralıklarla meydana geldi. Bir kuru yemişçi önünde sergilenen çikolatalardan iki kutuyu alıp çantasına koyan iki kadın sakince olay yerinden ayrıldı. Aynı şüpheliler daha sonra ileride kıyafet satılan iş yerine yöneldi. Burada ürünleri inceliyormuş gibi davranan şüpheliler beğendikleri kıyafetleri yanlarında getirdikleri bez çantaların içine doldurdu ardından, uzaklaştılar. Yaklaşık 20 bin lira tutarındaki ürünlerin çalındığı iki iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle anlaşıldı.

