Esenyurt’ta Evini Yakmaya Çalışan Kişi İkna Edildi

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.A, evini yakmaya çalıştı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, şüpheli ikna edilerek hastaneye sevk edildi.

Pınar Mahallesi 1267 Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.A, sabah saatlerinde balkonda bulunan saksıları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, elinde bıçak olan zanlıyı gerçekleştirilen müzakereler sonucunda ikna etti.

Şüpheli E.A, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
