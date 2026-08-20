Haberler

Esenyurt'ta drift cezası: 220 bin lira

Esenyurt'ta drift cezası: 220 bin lira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESENYURT’ta drift atarak araç kullandığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı.

ESENYURT'ta drift atarak araç kullandığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı. Araç sahibi ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen kişiye toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan drift görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan araç ve sürücüsü C.U. tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardında araç sahibi ve sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanan C.U. ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddelerinden toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Kamerayı açıp dehşet saçtı
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor

Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki: Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev