Esenyurt'ta Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 35 yaşındaki Neşe Dökmeci, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınarak Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

ESENYURT'ta çöp kamyonunun çarptığı Neşe Dökmeci, (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dökmeci'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınarak Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye hareket halinde olan çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Dökmeci yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Dökmeci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neşe Dökmeci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dökmeci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Dökmeci kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
