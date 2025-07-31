Esenyurt'ta Alkol Etkisiyle Taşkınlık Yapan İki Kadın Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta, şüphe üzerine durdurulan 2 kadın, polis ekiplerine kimlik göstermemek için direnip taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da, Mehterçeşme'de bir sokakta şüpheli davranışlar sergileyen 2 kadını durdurdu.

Alkollü oldukları tespit edilen 2 kişi, ekipleri tehdit etti.

Polislere hakaret eden şüpheliler, kimliklerini göstermemek için taşkınlık çıkardı.

Şüphelilerden biri, yanında bulunan içki şişesini kırarak kendine ve çevreye zarar vermeye başladı. Bunun üzerine polislerce gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Hastanede de görevlileri tehdit edip hakaretlerde bulunan E.I. ve G.K, çevreye de zarar verdi.

Emniyete götürülen şüphelilerden G.K'nin "kamu malına zarar verme" suçundan daha önce arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.