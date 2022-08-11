Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren olay! Yabancı uyruklu şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaptı

İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs, çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. Çevredekilerin uyarılarına rağmen kimseye aldırmayan yabancı uyruklu şahsın o anları, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir arabanın üzerinde ve Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren 2 çiftin görüntüleri gündemden yeni yeni düşmeye başlarken, bir çıplaklık vakası daha meydana geldi. İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRMADAN SPOR YAPMAYA DEVAM ETTİ

Çevrede toplanan bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterdi. Yabancı uyruklu kişinin mahrem bölgelerini dondurma kabıyla örtmeye çalışanlar oldu. Ancak şahıs kimseye aldırmadan spor yapmaya devam etti.

"KENDİNDE DEĞİL ADAM"

Şahsın vurdumduymazlığı karşısında bazı vatandaşlar, tavırlarını sertleştirmeye başladı. Eline sopa alan bir kişi, şahsa doğrulttu. O sıralarda videoya yansıyan konuşmalarda, bir kadının "Kendinde değil adam." dediği duyuluyor.