Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında yaptırılan Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Esenyurt'ta da sağlık başta olmak üzere hizmetlerde gözle görülür gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Esenyurt'ta sağlık hizmetlerinin artarak devam edeceğini bildiren Gül, "Yeni şehir hastanesinin planlanmasıyla beraber Esenyurt'taki şehir hastanesi ihtiyacımız ortadan kalkacak. Hangi hastaneyi yaparsak yapalım, birinci basamak sağlık hizmeti bu işin temelidir. Aile sağlığı merkezlerinin açılması, yataklı hastaneler kadar hayatımızı kolaylaştıracak işlerin arasında yer alıyor." dedi.

Vali Gül, kentte aile hekimi başına 2 bin 500 hastanın düşmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bunun için de ilave aile sağlık merkezlerine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Gül, "Hedefimiz, bir sene içerisinde eksik olan aile sağlık merkezlerinin tamamlanması, mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde aile sağlık merkezlerine ulaşabilmemiz ve 2 bin 500-3 bin kişiye bir hekim düşecek şekilde eksiklerimizi tamamlamamız." diye konuştu.

"Ana amacımız, sağlığımızı korumaktır"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise sağlık başkenti İstanbul'un hem Türkiye'ye hem de yurt dışına sağlık hizmeti sunduğunu dile getirdi.

Sağlığın korunmasının her şeyden önce geldiğini belirten Güner, "Şu anda ortalama 7-8 dakikalık yürüme mesafesinde sağlık merkezlerine ulaşabilir durumdayız. Bununla yetinmeyeceğiz. Yeni uygulamamızla vatandaşlarımızı tedavisini aldıktan ve hekimi izin verdikten sonra kendi ambulanslarımızla evine kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güner, İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin kapasitesine ilişkin şunları paylaştı:

"Geçtiğimiz sene 500 bin yabancı kişi estetik dışında sağlık hizmeti alabilmek için İstanbul'a geldi. Bu, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olmasının en büyük kanıtıdır. Bunun için emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma hassaten teşekkür etmek istiyorum. Tedavi hizmetlerinin sonu yok. Ana amacımız, sağlığımızı korumaktır. Bizim güçlü olmamız, sağlığımızı korumamız lazım."

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da sağlık tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Duanın ardından açılış için kurdele kesimi yapıldı.